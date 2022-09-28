الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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مؤشر بورصة الكويت يعاود الهبوط

منذ 7 دقائق
بورصة الكويت

بورصة الكويت

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عاد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، الأربعاء، للهبوط الذي غلب على جلساته خلال الأسبوع الجاري لينخفض 1.5 بالمئة، بعد جلسة أمس التي صعد فيها بنسبة 0.5 بالمئة.

وانخفضت باقي مؤشرات بورصة الكويت ومنها مؤشر السوق العام الذي هبط 1.4 بالمئة بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 0.8 بالمئة والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.88 بالمئة.

وهذه هي آخر جلسة للبورصة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الخميس.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة وبنك الخليج 3.5 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 1.8 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 4.6 بالمئة وزين للاتصالات المتنقلة 0.3 بالمئة ومجموعة الامتياز الاستثمارية وشركة الكابلات الخليجية 3.6 بالمئة.

بينما ارتفعت أسهم المتكاملة القابضة ثلاثة بالمئة وشمال الزور للطاقة والمياه 0.5 بالمئة وإيفا فنادق 7.8 بالمئة. وبلغت القيمة المتداولة 49.8 مليون دينار وكمية الأسهم 139.6 مليون سهم.

    المصدر :
  • رويترز

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