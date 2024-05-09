مؤشر داو جونز يحقق مكاسب للجلسة الـ7 على التوالي

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا اليوم الخميس موسعا سلسلة مكاسبه إلى سبع جلسات متتالية، وذلك مع تقدم المؤشرات الثلاث الرئيسية في بورصة وول ستريت بعد أن جددت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هي المحفز الرئيسي لمعنويات المستثمرين في 2024. وأدت الآمال في أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض إلى دفع المؤشر داو جونز إلى تحقيق أكبر سلسلة مكاسب منذ ديسمبر كانون الأول.

ووفق بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.90 نقطة أو 0.52 بالمئة ليغلق عند 5214.57 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 44.96 نقطة أو 0.28 بالمئة ليصل إلى 16347.72 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 339.68 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 39396.07 نقطة.