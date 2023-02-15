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مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يغلق على ارتفاع

منذ 37 دقيقة
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن قدمت بيانات مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع دليلا على المرونة في الاقتصاد الأمريكي لكن تم الحد من المكاسب مع قلق المستثمرين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني حيث تجاوزت النسبة كثيرا تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم وذهبت إلى 1.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الفائدة على الأقل مرتين هذا العام إلى نطاق بين 5 و5.25 بالمئة.

ووفقا للبيانات الأولية، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.35 نقطة أو 0.27 بالمئة ليغلق عند 4147.48 نقطة وارتفع ناسداك المجمع 110.34 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 12070.15 وزاد داو جونز الصناعي 35.09 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 34124.36 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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