مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق على تراجع طفيف

طرأ تغيير طفيف على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق، الاثنين، إذ عوضت مكاسب شركات الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية خسائر أسهم شركات السلع بسبب مخاوف من تأثير زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.

وقبل أن يغلق المؤشر على انخفاض 0.06 بالمئة، تأرجح صعودا وهبوطا خلال الجلسة بأكملها بعد أن سجل يوم الجمعة ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي.

وتضررت المعنويات على مستوى العالم إذ شعر المستثمرون بالقلق من التداعيات الاقتصادية للقيود الجديدة التي تفرضها الصين للحد من تفشي كوفيد-19 بعد أن طلبت المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في بكين من السكان البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الإصابات.

وانخفضت أسهم قطاعات التعدين والسفر والترفيه والبضائع والخدمات الصناعية ما بين 0.2 بالمئة و1.5 بالمئة.

كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 2.7 بالمئة مع انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من خمسة دولارات للبرميل بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية ومنتجي النفط الآخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يناقشون زيادة الإنتاج.

غير أن أسهم قطاعات مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والإعلام ارتفعت ما بين واحد و1.2 بالمئة مما ساعد على وقف زيادة الخسائر بالسوق. وعادة ما يفضل المستثمرون هذه القطاعات في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.