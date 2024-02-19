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مؤشر "ستوكس 600" يتراجع بعد خفض توقعات النمو بفرنسا

منذ ساعتين
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعدما تلقت الأسهم الفرنسية صدمة إثر تخفيض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي السنوي، في حين ارتفعت أسهم شركة فورفيا لصناعة قطع غيار السيارات بعد توقعات متفائلة وخطط لتقليص العمالة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي الفرنسي 0.3 بالمئة، متراجعا من المستوى غير المسبوق الذي سجله الجمعة بعد أن قلصت الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في 2024 إلى واحد بالمئة من 1.4 بالمئة، متأثرة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وغزة والتباطؤ لدى شركاء تجاريين كبار مثل ألمانيا والصين.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات مبكرة، ارتفع سهم فورفيا 4.3 بالمئة بعد أن توقع سابع أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم مبيعات أفضل من المتوقع في 2024، وقالت إنها ستخفض 13 بالمئة من قوتها العاملة في أوروبا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقفز سهم شركة كوريز لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 30.6 بالمئة بعد أن قالت مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية جيه.دي دوت كوم إنها في “المراحل الأولية للغاية” لتقييم عرض محتمل للشركة البريطانية لبيع الإلكترونيات بالتجزئة.

وتراجع سهم يوفنتوس 1.3 بالمئة بعد أن قال النادي الإيطالي لكرة القدم إن صافي خسائره اتسع في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مع تأثره بحرمانه من المشاركة في المنافسات الأوروبية المربحة هذا الموسم بسبب مخالفات مالية.

    المصدر :
  • رويترز

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