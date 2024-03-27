مؤشر ستوكس 600 يصعد بواقع 0.1 بالمئة

أغلقت الأسهم الأوروبية على مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، مدعومة بمكاسب في القطاعات الدفاعية في حين سجل سهم إتش اند إم، ثاني أكبر شركة مدرجة لمتاجر الأزياء بالتجزئة في العالم، أقوى أداء يومي له منذ ما يقرب من تسعة أشهر بفضل نتائج فصلية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار شركات المرافق والرعاية الصحية.

وكان سهم إتش اند إم السويدية من بين الأسهم الأفضل أداء إذ قفز 15.2 بالمئة بعد أن كشفت شركة البيع بالتجزئة عن أرباح تشغيلية أعلى من المتوقع في الربع الأول وقال الرئيس التنفيذي الجديد دانيال إيرفر إن مجموعات الربيع الخاصة بالعلامة التجارية أعجبت المتسوقين.

وأغلق مؤشر قطاع التجزئة الأوسع نطاقا مرتفعا 2.5 بالمئة.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات إنفاق المستهلك الأمريكي لشهر فبراير شباط والتي يمكن أن تقدم أدلة حول توقيت أول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني في الوقت نفسه إن البنك واثق بشكل متزايد من أن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025 مع اعتدال نمو الأجور.

وقفز سهم دي.إس سميث 10 بالمئة بعد أن قالت شركة الورق والتغليف البريطانية إنها تجري محادثات بشأن عرض لاستحواذ إنترناشونال بيبر على كامل أسهمها مقابل 5.72 مليار جنيه استرليني (7.22 مليار دولار).

وستكون الأسواق الأوروبية مغلقة يومي الجمعة والاثنين المقبلين بمناسبة عطلة عيد القيامة.