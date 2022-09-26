الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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مؤشر سوق الكويت يقلص خسائره عند الإغلاق

منذ 6 دقائق
بورصة الكويت

بورصة الكويت

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قلص مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، الاثنين، خسائره ليغلق منخفضا 1.09 بالمئة عند 8033 نقطة، بعد أن وصل خلال التداولات إلى 7979.9 نقطة.

كما أغلق مؤشر السوق العام منخفضا بنسبة 0.83 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.16 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.72 بالمئة.

وهبطت أسهم شركة الخليج للكابلات 4.9 بالمئة وبورصة الكويت 4.4 بالمئة وميزان القابضة 3.75 بالمئة وأجيليتي 2.9 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.3 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.1 بالمئة وزين 0.5 بالمئة.

بينما ارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 0.8 بالمئة وعقارات الكويت 1.9 بالمئة ومجموعة الامتياز الاستثمارية 1.15 بالمئة والبنك التجاري 5.4 بالمئة وأعيان 2.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية بالسوق 74.1 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 232.5 مليون سهم.

    المصدر :
  • رويترز

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