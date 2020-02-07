مؤشر فاير باور ينشر تقرير 2020.. أقوى جيوش العالم
نشر موقع «غلوبال فاير باور» Global Fire Power تقريره السنوي حول أقوى جيوش العالم لعام 2020 ويصنّف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.
يعتمد عادة ترتيب القوة العسكرية على 52 عاملاً لتحديد قوة الجيوش، فليست القوة العسكرية والتطور التكنولوجي وحدهما هما المقياس، لكن أيضاً عدد المقاتلين في الجيش وعدد القطع العسكرية، فتدمج القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجيستية والجغرافيا ليخرج التقييم.
يؤخذ بالاعتبار عوامل التغيير الخاصة والمتمثلة في إضافة وخصم نقاط من الدول، بمعنى أي دولة حسّنت من قوتها العسكرية؟ وأي دولة بقيت في مستواها، وأيها تراجعت. درجة مؤشر القوة المثالية هي 0.0000 وهو أمر لا يمكن تحقيقه واقعياً في ضوء مؤشر القوة العالمية الحالية؛ لكن كلما كانت قيمة مؤشر القوة أصغر، كانت القدرة القتالية للدولة أكبر.
أقوى جيوش العالم
- الولايات المتحدة
- روسيا
- الصين
- الهند
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- فرنسا
- المملكة المتحدة
- مصر
- البرازيل
- تركيا
- إيطاليا
- ألمانيا
- إيران
- باكستان
- إندونيسيا
- السعودية
- إسرائيل
- أستراليا
- إسبانيا
- بولندا
- فيتنام
- تايلاند
- كندا
- كوريا الشمالية
- تايوان
- أوكرانيا
- الجزائر
- جنوب إفريقيا
- سويسرا
- النرويج
- السويد
- اليونان
- جمهورية التشيك
- ميانمار
- هولندا
- كولومبيا
- المكسيك
- رومانيا
- بيرو
- فنزويلا
- نيجيريا
- الأرجنتين
- ماليزيا
- الإمارات العربية المتحدة
- بنغلاديش
- تشيلي
- الفلبين
- الدانمارك
- العراق
- سنغافورة
- أوزبكستان
- بيلاروسيا
- المجر
- سوريا
- أنغولا
- المغرب
- سلوفاكيا
- فنلندا
- إثيوبيا
- البرتغال
- بلغاريا
- كازاخستان
- أذربيجان
- صربيا
- النمسا
- بوليفيا
- الإكوادور
- كرواتيا
- بلجيكا
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- الأردن
- كوبا
- اليمن
- عمان
- السودان
- تركمانستان
- أفغانستان
- نيوزيلندا
- ليبيا
- تونس
- سريلانكا
- ليتوانيا
- كينيا
- الكويت
- أوغندا
- تشاد
- زامبيا
- جورجيا
- قطر
- زيمبابوي
- غواتميالا
- البحرين
- طاجيكستان
- أوروغواي
- مالي
- بوركينا فاسو
- قيرغيزستان
- أيرلندا
- سلوفينيا
- الكاميرون
- لاتفيا
- النيجر
- ساحل العاج
- منغوليا
- غانا
- كمبوديا
- بتسوانا
- تنزانيا
- الهندوراس
- أرمينيا
- مولدوفا
- باراغواي
- نيكاراغوا
- ألبانيا
- موزمبيق
- جنوب السودان
- لبنان
- إستونيا
- جمهورية الدومينيكان
- جمهورية الكونغو
- نيبال
- الجبل الأسود
- موريتانيا
- مدغشقر
- السلفادور
- مقدونيا الشمالية
- نامبيا
- جمهورية وسط إفريقيا
- الغابون
- لاوس
- بنما
- البوسنة والهرسك
- سيراليون
- سورينام
- الصومال
- ليبريا
- بوتان