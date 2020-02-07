مؤشر فاير باور ينشر تقرير 2020.. أقوى جيوش العالم

نشر موقع «غلوبال فاير باور» Global Fire Power تقريره السنوي حول أقوى جيوش العالم لعام 2020 ويصنّف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.

يعتمد عادة ترتيب القوة العسكرية على 52 عاملاً لتحديد قوة الجيوش، فليست القوة العسكرية والتطور التكنولوجي وحدهما هما المقياس، لكن أيضاً عدد المقاتلين في الجيش وعدد القطع العسكرية، فتدمج القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجيستية والجغرافيا ليخرج التقييم.

يؤخذ بالاعتبار عوامل التغيير الخاصة والمتمثلة في إضافة وخصم نقاط من الدول، بمعنى أي دولة حسّنت من قوتها العسكرية؟ وأي دولة بقيت في مستواها، وأيها تراجعت. درجة مؤشر القوة المثالية هي 0.0000 وهو أمر لا يمكن تحقيقه واقعياً في ضوء مؤشر القوة العالمية الحالية؛ لكن كلما كانت قيمة مؤشر القوة أصغر، كانت القدرة القتالية للدولة أكبر.

أقوى جيوش العالم