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مؤشر: نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ بشدة في يونيو

منذ 15 دقيقة
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أظهر مسح اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، أن نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ بشدة خلال الشهر الماضي مع عدم قدرة التوسع القوي في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على تعويض التدهور المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 50.9 نقطة في يونيو حزيران من أعلى مستوى في 12 شهرا عند 52.2 الذي بلغه في مايو أيار.

وجاءت البيانات أعلى قليلا من التقديرات الأولية عند 50.8 نقطة، لكن ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.8 الشهر الماضي من 53.2، لكنه جاء أعلى من التقدير الأولي البالغ 52.6 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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