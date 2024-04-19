مؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء يومي

سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء يومي له في أكثر من عام ونصف العام اليوم الجمعة مع تكبد الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائر لتسير على درب تي.إس.إم.سي التايوانية، فيما قوضت الاضطرابات في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المخاطرة.

وانخفض نيكي 2.66 بالمئة ليغلق عند 37068.35 نقطة في أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر أيلول 2022، وتراجع 206 أسهم من أصل 225.

ونزل المؤشر إلى 36733.06 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ الثامن من فبراير شباط.

وقالت مصادر لرويترز إن إسرائيل شنت هجوما على إيران اليوم الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي عزز الحذر بين المستثمرين.

وهوى سهم تي.إس.إم.سي المدرجة في تايبه بنحو سبعة بالمئة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 8.74 بالمئة، وانخفض سهم أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق 4.38 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة ليغلق عند 2626.32 نقطة.