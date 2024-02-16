مؤشر نيكي الياباني يفتتح مرتفعا 0.94%

افتتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 0.94 بالمئة عند 38517.37 نقطة اليوم الجمعة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة إلى 2614.04 نقطة.

وكان سجل المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى في 34 عاماً، يوم أمس الخميس 15 فبراير/شباط 2024، مع صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت التي ارتفعت في ختام جلسة أمس.

ووصل المؤشر نيكي يوم الخميس إلى مستوى يقل 800 نقطة فقط، أو حوالي اثنين بالمئة، عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في عام 1989 وكان يعد ذروة ما يسمى “اقتصاد الفقاعة” في اليابان.

وأنهى نيكي يوم الخميس مرتفعا 1.21 بالمئة عند 38157.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 1990. كما سجل أعلى مستوى خلال يوم تداول منذ 34 عاما عند 38188.74 نقطة.

ودعم ضعف الين، الذي يعزز أرباح المصدّرين، المؤشر نيكي وسط توقعات مستمرة لسياسة التيسير النقدي، بعدما انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي.

وقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق دعما كبيرا للمؤشر نيكي مقتفية أثر مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات الذي قفز 2.2 بالمئة في ختام جلسة أول أمس ليتجاوز مكاسب المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.