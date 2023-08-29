الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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مؤشر نيكي الياباني يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 37 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني - أرشيفية

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوما بمكاسب في وول ستريت الليلة الماضية، لكن التوتر الذي يسبق بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع حد من المكاسب.

وصعد نيكي 0.68 بالمئة إلى 32389.12 نقطة في وقت مبكر من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس آب، لكن المكاسب تبددت بحلول منتصف اليوم وأنهى المؤشر معاملاته مرتفعا 0.18 بالمئة عند 32226.97 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة.

ارتفعت مؤشرات وول ستريت الثلاث 0.6 بالمئة أو أكثر أمس. لكن أسبوعا حافلا بالبيانات، يصل إلى ذروته يوم الجمعة بإعلان بيانات الوظائف الأمريكية، اكتسب أهمية إضافية بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إمكانية رفع الفائدة مجددا.

وسجل سهم طوكيو إلكتريك باور أفضل أداء بفارق كبير عن بقية الأسهم وصعد 5.31 بالمئة.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.18 بالمئة، وزاد سهما جيه. فرونت وتاكاشيمايا لإدارة متاجر متعددة الأقسام 2.48 و2.15 بالمئة على الترتيب.

وانخفض سهم تويوتا موتور 0.2 بالمئة. وكان السهم قد تراجع 0.82 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعدما أجبر خلل تقني شركة صناعة السيارات على وقف العمل في المصانع المحلية.

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