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مؤشر نيكي يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين

منذ 54 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي منخفضا الأربعاء بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة الماضية، وتراجع سهم نينتندو بفعل انخفاض الأرباح مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات تضخم أمريكية للتكهن بمسار رفع الفائدة الأمريكية مستقبلا.

وزادت خسائر نيكي في الجلسة المسائية ليغلق منخفضا 0.56 بالمئة إلى 27716.43 نقطة متراجعا عن ذروة 27943.27 نقطة بلغها الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر\أيلول.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 1949.49 نقطة.

وتراجع سهم نينتندو لصناعة ألعاب الفيديو 7.1 بالمئة بعد خفض توقعات المبيعات لجهازها سويتش عشرة بالمئة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد انخفاض سهم جي.إس. يواسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 7.42 بالمئة في أعقاب نتائج مالية مخيبة للتوقعات. كما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط وكانت الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، ونزل مؤشر القطاع 2.67 بالمئة.

وحقق سهم طوكيو إلكترون لصناعة أشباه الموصلات أفضل أداء على المؤشر نيكي وصعد 1.62 بالمئة.

كما صعد سهم سوزوكي لصناعة السيارات 3.52 بالمئة بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية غير متوقعة.

    المصدر :
  • رويترز

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