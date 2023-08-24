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مؤشر نيكي يرتفع لليوم الرابع على التوالي

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آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 12:10 مساءً
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، محققا أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف يونيو حزيران بعد أن أدت الأرباح القياسية لشركة إنفيديا الأمريكية لتصميم الرقائق إلى رفع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية.

وزاد المؤشر نيكي 0.87 بالمئة إلى 32287.21 نقطة عند الإغلاق ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم وترتفع مكاسبه لهذا الأسبوع إلى 2.66 بالمئة.

وتلقى المؤشر نيكي دعما من شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق وشركة أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق، اللتين ساهمتا معا في رفع المؤشر 104 نقاط. كما ساهمت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو 36 نقطة أخرى.

وارتفع سهم إنفيديا عشرة بالمئة تقريبا عقب إغلاق وول ستريت بعد أن توقعت الشركة تجاوز إيراداتها للربع الثالث تقديرات المحللين بكثير.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 156 سهما وانخفض 67 سهما ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة.

وتأتي المكاسب قبل الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج غدا الجمعة والذي يمكن أن يقدم إشارات عن مسار السياسة النقدية. وسيشارك في الاجتماع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.25 بالمئة، وصعد سهم أدفانتست 1.6 بالمئة. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.68 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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