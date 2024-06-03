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مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوياته

منذ 3 ساعات
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.13 بالمئة عند 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنويا في وقت سابق من الجلسة.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.92 بالمئة عند 2798.07 نقطة.

وتحسنت المعنويات مع تفاعل السوق مع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الذي صدر يوم الجمعة، وأظهرت البيانات صعود المؤشر 0.3 بالمئة الشهر الماضي متماشيا مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز 500 التعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مما عزز الشعور بالارتياح خلال عمليات التداول في بورصة طوكيو ودعم مكاسب واسعة النطاق للأسهم اليابانية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 185 وتراجع 40 سهما.

وصعد مؤشر القطاع المالي، الذي يميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم شركات التأمين 3.1 بالمئة وشركات الأوراق المالية 3.8 بالمئة ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة دايوا سيكيورتيز 5.6 بالمئة وسهم نومورا القابضة أربعة بالمئة.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.7 بالمئة وسهم فاست ريتيلنج 1.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية إنه تم رصد مخالفات من جانب خمس شركات سيارات كبرى. وسجل سهما مازدا موتور وتويوتا موتور أكبر الخسائر بواقع 3.3 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

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