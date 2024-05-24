مؤشر نيكي يسجل خسارة أسبوعية بفعل توقعات المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

انخفض المؤشر نيكي اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، على أثر تراجع نظرائه في وول ستريت بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت الرهانات على أن التضخم قد يؤخر تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض نيكي 1.17 بالمئة إلى 38646.11 نقطة عند الإغلاق، وكان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 1.9 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية الليلة الماضية بقيادة داو جونز الذي انخفض 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت المصانع الأمريكية ارتفاع أسعار مجموعة من المدخلات مما يشير إلى أن تضخم أسعار السلع قد يرتفع في الشهور المقبلة.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 4.498 بالمئة مع تقليص المتعاملين رهاناتهم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إلى احتمال الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية “يبدو بالتأكيد أن التحركات في أسعار الأسهم اليابانية على المدى القصير على الأقل معتمدة على مستويات عوائد السندات الأمريكية”.

وأضاف أنه مع تحول المؤشر ليصعد بشكل طفيف مع إغلاق تعاملات اليوم الجمعة “من المحتمل أن يستقر نيكي عند المستويات الحالية أو حتى يتجه لتحقيق مكاسب من الأسبوع المقبل”.

وخسر المؤشر 0.36 بالمئة على مدار الأسبوع لكنه ربح أكثر من 15 بالمئة هذا العام مما يجعله ضمن الأسواق الأفضل أداء على مستوى العالم.

وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس آذار قبل أن يتراجع في الشهر التالي إلى أدنى مستوى له عند 36733.06 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق اليوم الجمعة بشكل حاد لتكون من بين الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعدما ارتفعت أمس الخميس بفضل توقعات أرباح إنفيديا.

وانخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.5 بالمئة، وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.8 بالمئة، ونزل سهم ليزرتك 4.5 بالمئة.