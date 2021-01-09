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مئات العمليات لمصابين بالسرطان تم إلغاؤها في لندن بسبب كورونا!

منذ 33 دقيقة
لندن

لندن

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ألغت لندن الغارقة بفيروس كورونا المستجد مئات العمليات لمصابين بالسرطان، في الوقت الذي لن يكون فيه مستشفى Nightingale قادرا على استقبال المرضى، في ظل عدم اكتمال فريقه الطبي. بحسب صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”حذر عمدة لندن من أن مستشفيات العاصمة لن يكون فيها قريبا أي أسرّة خالية، في ضوء وصول نسبة الإصابات بكورونا إلى 1 من كل 30 شخصا.. وصل مرضى كوفيد- 19 في لندن إلى أكثر من 7200 شخص يتلقون العلاج، وهو تقريبا نصف عدد أسرة المستشفيات في العاصمة، في حين تستقبل المستشفيات في إنجلترا بشكل عام أكثر من 29 ألف مريض بالوباء العالمي“.

وتابعت: ”وفقا لخطة تم تسريبها من خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، فإن العاصمة تحتاج إلى علاج أكثر من 500 مريض بالسرطان أسبوعيا للوفاء بالطلب، ولكن معظم المناطق المتاحة بالمستشفيات والتي لا تتعامل مع مرضى كوفيد- 19 أصبحت عرضة للخطر، نتيجة كورونا“.

واختتمت الصحيفة بالقول: ”تم علاج 122 حالة سرطان فقط في مستشفيات خدمة الصحة الوطنية بلندن هذا الأسبوع، مع 101 حالة أخرى في المستشفيات الخاصة، وأدى ذلك إلى تأخر عمليات مقررة لـ 277 مريضا بالسرطان“.

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