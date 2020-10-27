استمع لاذاعتنا

مئات القذائف على مواقع الجيش السوري في إدلب

منذ 45 دقيقة
مئات القذائف على مواقع الجيش السوري في إدلب

مئات القذائف على مواقع الجيش السوري في إدلب

A A A
طباعة المقال

أفاد المرصد السوري، الثلاثاء ان “فصائل الجبهة الوطنية للتحرير استهدفت منذ مساء الاثنين بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عدة تسيطر عليها قوات الحكومة في جنوب وشرق إدلب”، كما في محافظات حماة وحلب واللاذقية المحاذية.

وقال المتحدث باسم الجبهة، ناجي مصطفى، لوكالة “فرانس برس” إن “الجبهة الوطنية قامت بالرد الفوري والمباشر على الجريمة” عبر استهداف مواقع للقوات الحكومية خصوصاً في جنوب إدلب وشمال حماة.

ومن جانب اخر قصفت قوات الجيش السوري بالقذائف الصاروخية مناطق تتمركز فيها الفصائل في إدلب وشمال حماة، وفق المرصد، ولم يتبين ما اذا كان القصف المتبادل أسفر عن وقوع قتلى.

    المزيد من أخبار العالم

    المرشد الإيراني علي خامنئي
    خامنئي يشن هجوماً حاداً على ترامب… “المتفاخر بالجريمة”
    "غابات الجليل" الإسرائيلية
    “غابات الجليل” الإسرائيلية… للقتال ضد “حزب الله”
    انفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية
    قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    ميشال عون
    عون: حزب الله إرهابي.. وسوريا قتلت رفيق الحريري
    جيري ماهر
    بالفيديو: بعد شائعة انسحاب بهاء الحريري من عالم السياسة… مستشاره الإعلامي يوضح