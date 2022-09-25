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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2022 9:04 صباحًا
اقتحام الأقصى_ أرشيفية

اقتحام الأقصى_ أرشيفية

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قتحم المئات من المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر محلية، أن أكثر من مئة مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن، مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدت طقوسًا تلمودية.

ولفتت إلى ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في ساحات الأقصى وتمنع الفلسطينيين من دخول منطقة مصلى باب الرحمة.

وأوضحت ان العشرات من المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية قبيل بدء أعيادهم عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لاقتحامات من قبل المستوطنين وعناصر الاحتلال على فترتين صباحية وما بعد الظهر، في محاولة لفرض السيطرة المطلقة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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