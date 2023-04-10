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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2023 11:17 صباحًا
اقتحام الأقصى_ أرشيفية

اقتحام الأقصى_ أرشيفية

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وسط توتر متصاعد في القدس، جدد مئات المستوطنين اليهود، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، الإثنين.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن “482 مستوطنا على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم”.

كما أدى المستوطنون “طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة”.

في المقابل، فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات مشددة وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد في خامس أيام عيد “الفصح اليهودي”.

كما أقدمت الشرطة الإسرائيلية على إخراج طلاب إحدى المدارس من المسجد الأقصى، بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين.

وتشهد مدينة القدس، والمسجد الأقصى، توترا متصاعدا منذ أيام، وسط اقتحامات مستمرة من المستوطنين، ووسط اعتداء الجنود الإسرائيليين على المعتكفين ليلا داخل المسجد، وهو ما أثار ردود فعل عربية غاضبة.

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