مئات المهاجرين يقتحمون جيب مليلة الإسباني

أفادت السلطات المغربية، الجمعة الواقع في 24 حزيران، أن أكثر من 400 مهاجر حاولوا الدخول الجمعة إلى جيب مليلة الخاضع للسيادة الإسبانية وأن عددا كبيرا منهم في ذلك.

وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

واتفق كل من المغرب وإسبانيا على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، شمال المملكة، في منتصف مايو بشكل تدريجي.

وسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شينغن وأفراد عائلاتهم قبل توسيع الإجراءات لتشمل عبور العمال في الاتجاهين بعد 31 مايو، بحسب وزير الداخلية الإسباني.

وأغلقت هذه المعابر الحدودية قبل عامين تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع أبريل خارطة طريق لطي هذه الصفحة.

وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على سبتة مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.