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مئات اليابانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين

منذ 9 دقائق
يابانيون يتظاهرون دعماً لفلسطين

يابانيون يتظاهرون دعماً لفلسطين

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نظم مئات اليابانيين مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في طوكيو احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل وتزويدها بالأسلحة التي تقتل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأطلق المحتجون على المظاهرة عنوان: “تحرك أمام السفارة الأمريكية، تحرك طارئ، سلام لفلسطين”.

وسمحت الشرطة لأربعة من المتظاهرين بالاقتراب من بوابة السفارة، حيث تلوا بيانات تدين الولايات المتحدة و”تورطها في الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني.

وأنهوا خطاباتهم بالقول إن أمريكا جلبت العار لنفسها من خلال دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون: “بايدن، لا يمكنك الاختباء، بايدن، بايدن لا تدعم الإبادة الجماعية”.

وكان الرهبان البوذيون من بين المتظاهرين، ودعوا إلى السلام. وأشار أحد المتظاهرين إلى أن الولايات المتحدة قد وصفت نيلسون مانديلا بأنه إرهابي، وهو ما “يظهر الطبيعة الحقيقية” للحكومة الأمريكية.

وكُتب على اللافتات المعروضة: “الولايات المتحدة – لا تتواطأ مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية”، “أوقفوا غزو رفح”، و”التوقف عن استيراد الطائرات الهجومية بدون طيار إسرائيلية الصنع”.

واستهدف المتظاهرون الشركات التي قالوا إنها تتعاون مع إسرائيل، ومن بينهم شركة “كاواساكي” للصناعات الثقيلة، وشركة “جابان إير كرافت سابلاي”، وشركة “سوميشو آيرو سيستم”، و”كايجاي بوسان”.

    المصدر :
  • وكالات

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