الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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مئات حالات الخيانة... الرئيس الأوكراني يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز

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أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

وقال في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة “اليوم اتخذت قراراً بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)”.

كما كشف عن أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها، ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلينسكي أن “العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة” هو أمر “يثير أسئلة خطرة جدا”، مشددا على أنه “سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة”.

يشار إلى أن فينيديكتوفا خصوصاً قادت التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية الحرب في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غربي كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزاً لـ”جرائم الحرب” الروسية في أوكرانيا.

وكانت أول موجة إقالات اتخذها زيلينسكي في مطلع أبريل الماضي، بإقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن.

وأوضح حينها أنه أقال رئيس الأمن الداخلي نعوموف أندريه أوليهوفيتش، وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون المهمة جنوب البلاد، كريفوروشكو سيرهي أوليكسندروفيتش.

إلى ذلك، شدد على أن “المسؤولين والضباط رفيعي الرتب الذين يخالفون قسم الولاء العسكري بحماية البلاد واستقلالها سيعاقبون بشدة، ويُحرمون حتماً من رتبهم العسكرية العالية وفقًا لـ المادة 48 من ميثاق الانضباط للقوات المسلحة”.

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