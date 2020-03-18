مئات من البارزين الروس يرسلون رسالة مفتوحة تندد بانقلاب بوتين الذي يبقيه في السلطة حتى عام 2036

وقّع المئات من الشخصيات البارزة الروسية على رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدينون فيها التغييرات الدستورية التي من شأنها أن تسمح للرجل القوي بالبقاء في السلطة حتى عام 2036-وهي الخطوة التي وصفوها بأنها “انقلاب ضد الدستور”.

واعتباراً من صباح يوم الأحد، وقع على الرسالة أكثر من 420 من المحامين والأكاديميين والصحفيين والكتاب، وفقاً لإذاعة حرية أوروبا/إذاعة الحرية. وقد نشرت هذه الرسالة على موقع إذاعة أوروبا الحرة (Radio Free Europe / Radio Liberty).

وكان بوتين قد أرسل يوم السبت طلباً إلى المحكمة الدستورية في البلاد للموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها أن تسمح له بالتحايل على حدود الولاية الرئاسية التي كان من شأنها أن تجبره على التنحي في عام 2024. وقد وافقت جميع الهيئات التشريعية الإقليمية، مجلسي البرلمان الروسي، والرئيس، بالفعل على هذه المقترحات.

إنّ هذه المقترحات— التي ستطرح للتصويت الوطني في نيسان / أبريل—تعني أن فترتي رئاسة بوتين السابقتين والتي تمتد كلّ منهما إلى ستة أعوام على التوالي لن تحسب في حدود الحد الإجمالي، مما سيعيد فعلياً عدّ فترتي الولاية إلى عام 2024. وهذا قد يعني أنّ الرئيس الذي يبلغ من العمر 67 عاما ًسيحتفظ بمنصبه حتى عام 2036.

وقال الموقّعون على رسالة الاحتجاج أنّ التعديلات المقترحة تمثل” أزمة دستورية عميقة وبأنّ انقلاباً غير قانوني ضد الدستور يلوح في الأفق في بلدنا، متّخذاً شكلاً قانونياً زائفاً.

ويقول كاتبي الرسالة أيضاً أنّ هذه الحالة:” تُضعف التنمية التطورية لبلدنا على أساس مبادئ الديمقراطية والحريات وتهدد بإمكانية حدوث مأساة جديدة تتمثل في خلق فتنة أو خلاف وطني.”

لطالما كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان بوتين سيسعى لتفادي المهلة المحددة والبقاء في السلطة. وقد تكهن المراقبون بأنه قد يخلق منصباً جديداً للاحتفاظ بالسلطة بينما يتخلى عن منصب الرئيس.

لكنّ في النهاية تسعى المقترحات في الواقع إلى زيادة سلطة الرئاسة وتقنين سيادة القانون الروسي على الهيئات الدولية التي أصدرت أحكاماً قانونية ضد الكرملين. وستجرّم التعديلات أيضاً زواج المثليين وتحدد “الإيمان بالله” كقيمة روسية تقليدية.

لم يؤكد بوتين بعد أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في عام 2024، ولكن التعديلات ستمنحه الوقت ليضع مخطط للمشهد السياسي الروسي في فترة ما بعد بوتين.

أحد المسؤولين القلائل والذي يعتبر مرشحاً ليحل محله—الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف—استقال من منصبه كرئيس للوزراء إلى جانب بقية الحكومة في وقت سابق من هذا العام تمهيداً للتغييرات الدستورية المقترحة.

واعتُقل العشرات من المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع هذه في موسكو وسانت بطرسبرغ في مظاهرات ضد التغييرات الدستورية، كما أفاد RFE/RL. واستشهد الموقع على شبكة الإنترنت بمعلومات وفّرتها (OVD Info)، التي تتابع المحتجين السياسيين المحتجزين-وأفادت بأنّ 40 شخصاً قد احتجزوا، فيما أصيب بعضهم بجروح أثناء العملية.