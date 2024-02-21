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ماثيو ميلر: أمريكا وشركاؤها سيواصلون العمل على حماية الملاحة بالبحر الأحمر

منذ 24 دقيقة
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وشركاءها “سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة” لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأضاف في بيان “الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية”.

وتصاعدت مخاطر الشحن بسبب تكرار هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر تشرين الثاني. وردت القوات الأمريكية والبريطانية بهجمات على منشآت للحوثيين، لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف هجماتهم.

ورغم الضربات الانتقامية التي يشنها الغرب على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، تتعهد الجماعة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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