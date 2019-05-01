مادورو: أفشلنا المحاولة الانقلابية وسنلاحق المتورطين

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، “إفشال” انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه “المحاولة الانقلابية” بملاحقات جزائية.

وفي خطاب بث عبر التلفزيون والراديو واستمرّ زهاء الساعة، هنّأ مادورو القوات المسلحة على “إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية”.

وأضاف أن ما جرى “لن يظل من دون عقاب، ولقد تحدّثت مع النائب العام. لقد عيّنت 3 مدعين عامين هم بصدد استجواب كل الأشخاص الضالعين”.

ونفى مادورو ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن الزعيم الاشتراكي كان على وشك الفرار من بلده، الثلاثاء، للعيش منفياً في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك، واصفاً الأمر بأنه “مزحة”.

وكان 69 شخصاً على الأقل، جرحوا، بينهم ثلاثة بالرصاص، في مواجهات وقعت الثلاثاء في كراكاس خلال تظاهرات داعمة للمجموعة العسكرية المنشقة التي أعلنت تأييدها للمعارض غوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

وأعلنت الحكومة إصابة جندي موال للحكومة بطلق ناري.

فيما دانت الحكومة الفنزويلية “محاولة انقلاب” بعيد تأكيد غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، عن تلقيه دعماً من مجموعة من “الجنود الشجعان”.