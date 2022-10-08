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مادورو لا يستبعد إجراء انتخابات مبكرة

منذ 13 دقيقة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

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أفاد مكتب الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” على تويتر بأنّ الرئيس لا يستبعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024.

التغريدة أتت بعد وقت قصير من إعلان مادورو خلال لقاء مع حزبه الاشتراكي الموحد أن الحزب مستعد دائما لأي انتخابات.

وقال مادورو: “الحقيقة هي أننا مستعدون لتحقيق نصر كبير عندما تأتي الانتخابات”.

ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات في غضون عامين، وفقًا للجدول الزمني الرسمي، لكن الهيئة الانتخابية لم تحدد موعدًا نهائيا.

مادورو قال في الأشهر الأخيرة إن من المحتمل إجراء انتخابات عامة كبيرة العام المقبل، دون الخوض في التفاصيل.

والحزب الاشتراكي الموحد بقيادة مادورو منهمك في تجديد صفوفه من خلال الانتخابات المحلية، في حين تسعى أحزاب المعارضة إلى تقديم مرشح واحد يتم تحديده في الانتخابات التمهيدية.

واتهمت المعارضة الفنزويلية مادورو بالتزوير بعد الانتخابات الرئاسية 2018، لكن مادورو رفض ذلك.

وتجاهلت الوكالات الدولية والحكومات في أنحاء العالم نتائج 2018، حيث اعتبرت العملية تفتقر إلى الضمانات والشفافية.

    المصدر :
  • رويترز

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