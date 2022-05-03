مادورو يلتقي وزير النفط الإيراني.. تطلّعٌ الى تطوير التعاون

أعلن وزير النفط الإيراني “جواد أوجي” أنه التقى الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” خلال زيارته لفنزويلا، كاشفًا أنّ البلدين المنتجين للنفط يهدفان إلى تطوير تعاونهما.

وفي تغريدة على تويتر، قال أوجي: “اليوم عقدت اجتماعات مع رئيس فنزويلا السيد مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى”.

وأضاف “تاريخ العلاقات بين إيران وفنزويلا طويل ونريد استخدام كل الإمكانات لتطوير العلاقات والتعاون المشترك”.

وتخضع كل من فنزويلا وإيران لعقوبات أمريكية ووطدتا علاقتهما على صعيد النفط في الأشهر الأخيرة. ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارة أوجي لفنزويلا.

كذلك، أفاد مقطع فيديو وزير النفط الفنزويلي طارق العيصمي عبر حسابه على إنستغرام بأنه اجتمع أوجي أمس الاثنين.

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت أمس الاثنين، أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي بدأ زيارة رسمية لفنزويلا، حليفة طهران في أميركا اللاتينية.

وزارة النفط الفنزويلية من جهتها، أشارت الى أنّ الزيارة ”تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي“ و“بناء طرق وآليات لتجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة وحلفائها“.

هذا وتوطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين المنتجين للنفط بعد وصول الزعيم الاشتراكي “هوغو تشافيز” إلى السلطة (1999-2013)، وتعزّزت أكثر في عهد خلفه “نيكولاس مادورو” الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين، لا سيّما بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على الصادرات النفطية الإيرانية والفنزويلية وعلى مسؤولين في البلدين.

وفي العام 2020 حينما كانت فنزويلا ترزح تحت وطأة نقص حاد في الوقود بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط الخام، تلقّت كراكاس شحنتين محمّلتين بالوقود والمشتقات النفطية أرسلتهما طهران لحلحلة الأزمة.