مادورو يهاجم “هتلر العصر الحديث”

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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بأنه “هتلر الأزمنة الحديثة”.

وقال مادورو في خطاب أمام الجمعية التأسيسية التي تضم مناصريه حصرا إن “بولسونارو هو هتلر الأزمنة الحديثة. إنه كذلك. بالمقابل، تنقصه الشجاعة والحسم لأنه دمية لمجموعات (مؤثرة)”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي “الشعب البرازيلي سيتولى أمره”.

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وكانت الحكومة البرازيلية قد وصفت الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو بأنها “غير شرعية”، معتبرة أن السلطة التنفيذية تعود إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية.

ولم تُرسل البرازيل التي يرأسها بولسونارو منذ الأوّل من يناير أيّ ممثّل لحضور حفل تنصيب مادورو.

وكان بولسونارو وصف في وقت سابق مادورو بأنه “دكتاتور”.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

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