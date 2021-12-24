ماذا تعلم عن “هامترامك”.. أول مدينة يحكمها مسلمون في تاريخ أميركا

تقع مدينة هامتراميك (Hamtramck) في مقاطعة وين في ولاية ميشيغان، وتعود تسميتها نسبة لجندي كندي من أصل فرنسي اسمه جان فرانسوا هامتراميك، وهو أول قائد عسكري أمريكي لحصن شيلبي، أهم تحصينات ديترويت.

وفي سابقة هي الأولى في تاريخ امريكا، فقد انتخبت مدينة هامترامك الواقعة إلى شمالها مجلس المدينة وعُمدته كاملاً من المسلمين، لتكون أول مدينة يحكمها مسلمون في تاريخ أميركا.

وأوضح تقرير لشبكة “بي بي سي”، أن كلاً من خليل الرفاعي وأماندا جاكوسكي (التي اعتنقت الإسلام) وآدم البرمكي إلى جانب 3 أعضاء مسلمين آخرين، انضموا إلى المجلس ليصبح بكامل أعضائه مسلمين.

أما منصب عمدة المدينة، فتولاه عامر غالب (41 عاماً)، ليتفوق في الأصوات على منافسته كارين ماجوسكي بنسبة 86%، بعدما شغلت المنصب لمدة 15 عاماً.

و”غالب” من مواليد اليمن، وهاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 17 عاماً، حيث عمل بداية في مصنع قطع غيار بلاستيكية للسيارات، ثم تلقى تدريباً طبياً ليتخصص بتقديم الرعاية الطبية ويسعى خلف طموحاته السياسية بالتوازي مع رحلته المهنية.

يقطن في المدينة الصغيرة 28 ألف نسمة، ويُعد ربع سكانها من أصول عربية- غالبيتهم من اليمن- و27% من المسلمين ذوي الأصول الآسيوية وتحديداً من بنغلاديش.

تقع المدينة على مقربة من مدينة ديترويت التي تعد مركز صناعة السيارات في أمريكا، إذ أسس فيها فورد أول مصنع سيارات.

لاحقاً تحولت المدينة إلى مركز استقطاب المهاجرين البولنديين حتى سميت وارسو الصغيرة، بل حرص بابا روما الراحل بولس الثاني، على التوقف فيها في العام 1987؛ نظراً إلى أصوله البولندية.

وبعما تراجعت صناعة السيارات في أمريكا، بدأ أبناء الطبقة الثرية الهجرة من هذه المدينة الصغيرة والانتقال إلى مدن وولايات أخرى، فتراجع اقتصادها وبدأت تجذب أعداداً كبيرة من المهاجرين الجدد؛ نظراً إلى انخفاض تكاليف العيش فيها وإيجارات وأسعار المنازل.

ويشير تقرير الـ “بي بي سي”، إلى أن الوضع بالنسبة للمسلمين الذين يقطنون مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، والتي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، وبعد أن كانوا في الماضي يتعرضون للتمييز، أصبحوا مكونا رئيسيا في هذه المدينة متعددة الثقافات، وهم يشكلون اليوم أكثر من نصف سكانها.

وتحمل واجهات المحلات في المدينة لافتات باللغتين العربية والبنغالية، كما تعرض المخازن الملابس البنغلاديشية المطرزة، والجنبيات اليمنية، وهي خناجر يمنية تقليدية تتدلى من حزام حول الخصر. وخارج المخابز البولندية يصطف السكان المسلمون لشراء الباكزكي، وهو نوع من الكعك البولندي المحشو بالكاسترد.