ماذا علق وزير الدفاع الروسي الجديد على القتال في أوكرانيا؟

ذكرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، أن وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف أرسل برقيات إلى قوات بلاده التي تخوض المعارك في أوكرانيا يشكرها على التقدم الذي أحرزته في ساحة القتال.

وفي مايو أيار، أقال بوتين حليفه سيرجي شويجو من منصب وزير الدفاع واستبدله ببيلوسوف وهو خبير اقتصادي ونائب رئيس وزراء سابق في خطوة مفاجئة.

واعتبر كثيرون أن هذا التغيير هو محاولة لتحقيق نتائج أفضل من الأموال المخصصة للإنفاق الدفاعي وتطهير وزارة الدفاع بعد أن شهدت فضيحة رشوة كبرى.