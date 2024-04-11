ماذا قال بلينكن لوزير دفاع إسرائيل عن تهديدات إيران؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 10\4\2024 إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران.

وأضافت أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

هذا وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني قوله (الأربعاء 10-4-2024) إن إيران علقت حركة الطيران فوق العاصمة طهران اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب “تدريبات عسكرية”.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا.

وأضافت “بلومبيرغ” نقلا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية أن “الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل”.

وأفادت المصادر بأن الهجوم المحتمل قد يتم خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة.

فيما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور إسرائيل، الخميس، للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل.

وأكدت تلك المصادر أن إسرائيل “تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات” وأشارت إلى أن إسرائيل سترد بالمثل على أي هجوم مباشر من إيران.

وتحدث المسؤولون عن تواصل إسرائيل مع واشنطن “للحد من رد إيران عبر رسائل تحذير وإبراز القوة”.