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ماذا كشفت تركيا عن مفاوضات أزمة الحبوب؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 8:50 مساءً
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن تركيا تواصل المحادثات مع موسكو وكييف لإنشاء ممر آمن لنقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وكان وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار قد أعلن في وقت سابق عن إحراز تقدم في مسألة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، لكن تبقى هناك قضايا فنية تتطلب مناقشات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس الواقع في 23 حزيران إنه إذا توصلت موسكو وكييف لاتفاق بشأن “مشكلة الحبوب”، فسيتم إنشاء “منطقة أمنية” خارج المياه الأوكرانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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