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ماذا يحضر "كيم ".. كوريا الشمالية تجري تدريباً على ضربة نووية تكتيكية!

منذ 19 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

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قالت كوريا الشمالية (الأربعاء 30-8-2023) (الخميس بالتوقيت المحلي) إنها أجرت تدريبا على تنفيذ ضربة نووية تكتيكية يحاكي توجيه ضربات إلى مواقع قيادة ومطارات في كوريا الجنوبية في “تحذير” بعدما نشرت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن “الوحدة الصاروخية أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي بمطار بيونجيانج الدولي ونفذت مهمة الضربة النووية بشكل صحيح”.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر مساء اليوم الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل بي-1بي في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين الحليفين.

    المصدر :
  • رويترز

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