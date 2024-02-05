ماذا يريد حزب المجر الحاكم من السويد قبل تمرير طلب عضوية الأطلسي

ألمحت المجموعة البرلمانية لحزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم في المجر اليوم الاثنين إلى إمكانية التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حين يستأنف برلمان البلاد جلساته الاعتيادية، مضيفة أنها تنتظر أولا زيارة من رئيس الوزراء السويدي لبودابست. وفق وكالة رويترز.

وينطوي ذلك على استبعاد حضور النواب المنتمين للحزب جلسة استثنائية للبرلمان دعت إليها المعارضة للتصويت على تصديق إقرار انضمام السويد للحلف اليوم، واستمرار تأجيل عملية التصديق.

ينعقد البرلمان من جديد بعد العطلة الشتوية في أواخر فبراير شباط.

والمجر هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تصدق على طلب انضمام ستوكهولم للحلف، وهي عملية تتطلب تأييد جميع الأعضاء، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وإثارة مخاوف لدى أعضاء الحلف.

وقال فيدس في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز اليوم “إذا كانت هذه قضية مهمة بالنسبة للسويديين، فبالتأكيد سيأتي رئيس الوزراء السويدي إلى بودابست”.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير الخارجية في حكومته حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه سيكون من “اللائق” أن يزور كريسترسون بودابست قبل التصديق، تماما كما ذهب الزعيم السويدي إلى تركيا قبل التصديق التركي.

ويقول رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي تربطه علاقات مع روسيا أفضل من العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومعظم أعضاء حلف شمال الأطلسي إن حكومته تدعم انضمام السويد إلى الحلف، لكن مشروع القانون ذي الصلة عالق في البرلمان منذ منتصف 2022.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة “وعد رئيس الوزراء أوربان بأن المجر ستتحرك ’في أول فرصة ممكنة’. وجلسة الاثنين توفر فرصة للقيام بذلك”.