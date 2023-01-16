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ماذا ينوي بوتين.. إنتاج رؤوس نووية للطوربيد بوسيدون للمرة الأولى!

منذ ساعة واحدة
طوربيد بوسيدون

طوربيد بوسيدون

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قالت وكالة تاس للأنباء (الاثنين 16-1-2023) نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدده إن روسيا أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق لاستخدامه في غواصة بيلجورود النووية.

ونقلت تاس عن المصدر قوله “صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلغورود في المستقبل القريب”.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة عما سيُعرف باسم طوربيد بوسيدون في عام 2018، قائلا إنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها.

وفي كلمته في عام 2018، قال بوتين إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى.

وقال بوتين “صوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورة ولا يستطيع العدو تدميره عمليا. لا سلاح في العالم اليوم يمكنه التصدي له”.

    المصدر :
  • رويترز

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