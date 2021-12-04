مارين لوبان تكشف تفاصيل مشروعها بشأن ملف الهجرة في فرنسا

عرضت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تفاصيل مشروعها الرئاسي حول توفير عشرات مليارات الدولارات عبر معالجة ملف الهجرة والأجانب الموجودين في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي بمقرها في باريس، قالت مارين لوبان: “يتم عمل كل شيء لإخفاء تأثيره المالي”.

ومن خلال تطبيق “أولويتها الوطنية”، رأت لوبان أنها تستطيع توفير “80.5 مليار يورو” على مدى خمس سنوات ، أو “16.1 مليار” سنويا، عبر قانون يحمل اسم “المواطنة – الهوية – الهجرة”، ويتضمن 6 إجراءات تقلل من حقوق المهاجرين، من بينها تقديم المزايا الاجتماعية للأسر “بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيا”.

بالإضافة إلى اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل 5 سنوات، مع طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام، وكذلك تقييد هجرة الأسر.

Dans mon grand projet sur l’immigration, je propose de réserver les prestations familiales aux foyers dont au moins un des parents est français. Cette mesure permettra 15,6 milliards d’euros d’économies sur le quinquennat ! 👉🏻 https://t.co/G74OTZDHjV pic.twitter.com/YgopyweJzj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 2, 2021