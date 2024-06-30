مارين لوبان: معسكر "ماكرون" قُضي عليه تقريبا

قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا اليوم الأحد إن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون “قُضي عليه تقريبا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تقدم فيها حزبها بحصوله على نحو 34 بالمئة من الأصوات.

وفي وقت سابق الأحد، بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد.

وسينتخب الفرنسيون 577 نائبا لدورة تشريعية مدتها خمس سنوات.

ويبلغ تعداد سكان فرنسا 68 مليونا و400 ألف نسمة، بينما عدد من يحق لهم التصويت في البلاد 49.5 مليون ناخب.

وبدأ التصويت في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (ت.غ+2) في البر الرئيسي لفرنسا وسينتهي عند الساعة 18.00. وفي المدن الكبرى مثل باريس، سيستمر التصويت حتى الساعة 20:00.

ويتنافس في الانتخابات 4 آلاف و9 مرشحين، وسيتمكن المرشحون الذين حصلوا على 12.5 بالمئة أو أكثر من الأصوات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 7 يوليو المقبل.

وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ينبغي على الأحزاب أو التحالفات السياسية أن يصل عدد نوابها إلى 289 نائبا.

وفي السباق الانتخابي، تحالف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ، مع إريك سيوتي، زعيم الحزب الجمهوريين (يمين الوسط)، وبعض مرشحي الحزب.

وعلى الجهة المقابلة تشعر الأحزاب اليسارية والمدافعة عن البيئة بالقلق من احتمال فوز اليمينيين المتطرفين في الانتخابات، لتشكل تحالف الجبهة الشعبية.

بينما شكل حزب “النهضة” بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، تحالف “معا من أجل الجمهورية”، مع شركاء الحكومة حزبي الحركة الديمقراطية (MoDem) وآفاق (Horizons).

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاقتراع في الساعة الثامنة مساءً (18:00 ت.غ).

وشهدت آخر 3 انتخابات في فرنسا زيادة في عدد أصوات التجمع الوطني اليميني المتطرف، وكان آخرها انتخابات البرلمان الأوروبي حيث حصل على 31.4 بالمئة من الأصوات ما يشكل ضعف عدد الأصوات من أقرب منافسيه حزب النهضة برئاسة ماكرون.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 9 يونيو/حزيران الجاري حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكبير للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بحصوله على 31.37 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب “النهضة” الذي يتزعمه ماكرون على 14.60 في المئة.

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