ماريوبول.. تشكيك بمزاعم بوتين وزيلينسكي: يؤجلون ما هو محتم

رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر، يتشبث المقاتلون الأوكرانيون بآخر معاقلهم في ماريوبول اليوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة شككت أمس الخميس في مزاعم بوتين، وقالت إنها تعتقد أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الوضع في المدينة. وأمر بوتين قواته بمحاصرة مصنع ضخم للصلب يتحصن به الأوكرانيون الذين رفضوا إنذارا سابقا بالاستسلام أو الموت.

يؤجلون ما هو محتّم

وقالت أوكرانيا إن بوتين يريد تجنب أي اشتباك نهائي مع قواتها في ماريوبول حيث تنقصه القوات اللازمة لهزيمتها. لكن مسؤولين أوكرانيين طلبوا بدورهم مساعدة لإجلاء المدنيين والجنود المصابين.

بدوره، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة في وقت متأخر مساء “أنهم يؤجلون ما هو محتم فحسب”، مضيفا: “سيأتي الوقت الي سيضطر فيه الغزاة إلى مغادرة أراضينا، بما في ذلك ماريوبول: المدينة التي تواصل مقاومة روسيا بغض النظر عما يقوله المحتلون”.

بوتين يهنئ القوات الروسية

وفي اجتماع في الكرملين بثه التلفزيون هنأ بوتين وزير الدفاع والقوات الروسية “للجهود القتالية من أجل تحرير ماريوبول”، وقال إن اقتحام المنطقة الصناعية التي تضم مصنع آزوفستال للصلب غير ضروري.

وأضاف: “لا توجد حاجة لتسلق هذه السراديب والزحف تحت الأرض عبر هذه المنشآت الصناعية… أغلقوا هذه المنطقة الصناعية كي لا يتسنى ولو لذبابة دخولها”.

وماريوبول هي مدينة ساحلة رئيسية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا وتقع بين مناطق يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا والقرم. والسيطرة على المدينة سيتيح لروسيا التواصل مع المنطقتين.

كارثة إنسانية

وتشهد ماريوبول، التي كان يقطنها 400 ألف نسمة وشهدت أعنف المعارك في الحرب منذ بدء الغزو الروسي، أسوأ أزمة إنسانية أيضا.

ووفقا للتقديرات الأوكرانية لقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم في ماريوبول. وتقدر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا المدنيين بالآلاف لى الأقل.

وشاهد الصحفيون الذين وصلوا إلى ماريوبول خلال الحصار الجثث متناثرة في الشوارع وكافة مباني المدينة تقريبا مدمرة والسكان يختبئون في الأقبية شديدة البرودة ويخاطرون بالخروج للطهي على مواقد متنقلة أو دفن الجثث في الحدائق.

وتحصن المقاتلون الأوكرانيون داخل مجمع آزوفستال للصلب بفضل مبانيه الضخمة والثكنات والأنفاق تحت الأرض.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشيتشوك إن هناك حاجة لإجلاء ألف مدني و500 جندي مصاب من المصنع على الفور، واتهمت القوات الروسية بعدم فتح ممر آمن قالت إنه تم الاتفاق عليه.

وتقول روسيا إنها أجلت 140 ألف مدني من ماريوبول في عمليات إجلاء إنسانية، لكن كييف ذكرت أن بعضهم نُقل قسرا وهو ما يعتبر جريمة حرب.

هدنة عيد القيامة

اقترح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذوكس الذين ينتمي لهم معظم سكان أوكرانيا وروسيا. ويوافق عيد القيامة يوم الأحد 24 أبريل نيسان.

وفي سياق منفصل اقترحت رابطة أوكرانية للكنائس والأوساط الدينية هدنة خلال فترة عيد القيامة، وحث رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية على إلغاء قداس الليل في عيد القيامة خشية التعرض لقصف روسي.

وذكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس الخميس أن روسيا “رفضت اقتراح تنفيذ هدنة في عيد القيامة”. ولم يتضح أي اقتراح هدنة كان يشير له زيلينسكي.

ولم تعلق روسيا على الأمر حتى الآن.