ماريوبول تطلب الإغاثة.. أوضاع مآساوية للمحاصرين في مصنع آزوفستال

تواصل الأمم المتحدة العمل على التوسط لإجلاء المدنيين من آخر معقل دفاعي في أنقاض مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل القوات الروسية.

ولا يزال قرابة 100 ألف مدني عالقين في المدينة، ويعيش ما يصل إلى ألف منهم تحت مصنع فولاذ مترامي الأطراف من الحقبة السوفيتية، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

ولم تذكر أوكرانيا عدد المقاتلين الموجودين أيضًا في المصنع، وهو الجزء الوحيد من ماريوبول، الذي لم تحتله القوات الروسية، لكن موسكو قدرت العدد بنحو ألفين.

وقد ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، السبت، أنه تم إجلاء 25 مدنيا من مجمع الصلب في آزوفستال.

وقالت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، إنه تم إجلاء 19 بالغًا وستة أطفال، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

معاناة إنسانية

وقال نائب قائد فوج آزوف الأوكراني، الوحدة الأوكرانية التي تدافع عن المصنع، الكابتن سفياتوسلاف بالامار (39 عاما) إنه تم إجلاء 20 مدنياً خلال وقف إطلاق النار، لكن لم يتضح إذا كان يشير إلى نفس المجموعة التي أشارت إليها التقارير الإخبارية الروسية.

وأضاف في مقطع فيديو نشر على قناة تيليغرام التابعة للكتيبة، أن من تم إجلاؤهم “هم نساء وأطفال”.

ودعا إلى إجلاء الجرحى، قائلاً: “لا نعرف لماذا لم يتم نقلهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا”.

وقالت امرأتان أوكرانيتان لـ”أسوشيتدبرس” إن أزواجهن من بين المقاتلين الرافضين للاستسلام هناك.

وشاركتا مع الوكالة صور ومقاطع فيديو من داخل المصنع، تظهر رجال مجهولون يرتدون ضمادات ملطخة، وكان آخرون يعانون جروحا عميقة أو بتر أطرافهم.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فإن طاقما طبيا كبيرا كان يعالج ما لا يقل عن 600 جريح، فيما تعفنت بعض الجروح بسبب “الغرغرينا”.

وقال رجال في الفيديو إنهم يأكلون مرة واحدة فقط يوميًا، ويتشاركون ما لا يقل عن 1.5 لترًا من الماء يوميًا بين أربعة أشخاص.

وأشاروا إلى أن الإمدادات داخل المنشأة المحاصرة قد نفدت.

وتعاني ماريوبول نقصا حادا في الغذاء والماء والأدوية، وتعليقاً على ذلك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سافيانو أبرو، إن المنظمة العالمية تتفاوض مع السلطات في موسكو وكييف.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل عن جهود الإجلاء الجارية “بسبب تعقد العملية وسيولتها”.

وألقت أوكرانيا باللوم في فشل العديد من محاولات إجلاء المدنيين السابقة على استمرار القصف الروسي.