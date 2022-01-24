“ماريو دراغي” الأقرب إلى منصب الرئاسة في إيطاليا

تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل، باتجاه البرلمان الإيطالي، الذي سيجتمع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس للمنتهية ولايته سيرجو ماتاريلا.

ومن المعروف أن من الصعب توقّع هوية الفائز بانتخابات تجري بالاقتراع السري وتستمر عدة أيام والتي يصوّت فيها أكثر من ألف نائب وعضو مجلس الشيوخ والمسؤولين المنتخبين الإقليميين، ولكن يبدو رئيس الوزراء ماريو دراغي (74 عامًا) المرشّح الأوفر حظًا للمنصب.

وقد عُيّن دراغي رئيساً للحكومة الإيطالية من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا في شباط/فبراير 2021، وتمكّن في ما بعد من الحفاظ على وحدة الحكومة المكوّنة من كلّ الأحزاب السياسية في إيطاليا تقريبًا، ومن إنعاش النمو الاقتصادي.

وأشرف أيضًا على إصلاحات أساسية مطلوبة مقابل أموال من خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بحيث تستفيد روما في هذه الخطة من نحو 200 مليار يورو.

ويعتقد معظم الخبراء أن دراغي سيصلح أكثر لأن يكون رئيسًا للبلاد من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والعلاقات الجيدة مع بروكسل، خصوصًا في حال فوز اليمين واليمين المتطرّف بالانتخابات المرتقبة في العام 2023.

من جهته توقع الزعيم التاريخي لحزب الرابطة الإيطالي (رابطة الشمال سابقا)، أومبرتو بوسّي انتخاب رئيس الوزراء ماريو دراغي في جولة تصويت لاحقة رئيسا للجمهورية.

وقال السيناتور بوسي، أول المصوتين في جولة الاقتراع السرية الاولى لكبار الناخبين المجتمعين بمجلس النواب، “لا يزال يتعين على الجميع تسمية مرشحيهم”. وأضاف في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية توافق الأحزاب على مرشح مشترك، “الاسم الصحيح لم يظهر بعد. ويمكن أن يخرج اسم دراغي في النهاية”.

وقال بوسّي إنه صوّت اليوم امتثالا لتعليمات الحزب، والتي حسب متابعين، التصويت بورقة بيضاء.

أما زعيم حزب (إيطاليا حية) المنشق عن الحزب الديمقراطي، ماتّيو رينزي، فقد وصف إمكانية انتخاب “دراغي” بـ”الخيار الصعب للبرلمان، لأن دراغي لا يزال رئيسًا للوزراء وقد أنقذ إيطاليا العام الماضي، وبالتالي فهو رئيس وزراء مثالي. ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون رئيسًا عظيمًا للجمهورية”.

ووصف رينزي في مقابلة مع محطة (Cnbc) الاخبارية حظوظ سيلفيو برلسكوني لخلافة سيرجو ماتاريلا بـ”الصفرية”، متوقعا انتخاب الرئيس الجديد في يومي “الخميس أو الجمعة” الاسبوع المقبل، حيث سينخفض النصاب الى الاغلبية المطلقة بدلا من أغلبية الثلثين خلال جلسات الاقتراع البرلمانية الثلاث الاولى المقررة الاثنين والثلاثاء والاربعاء. واضاف موضحا “في الانتخابات الأخيرة عام 2015 ، توصلنا إلى اتفاق بشأن ماتاريلا وانتخبناه في جلسة التصويت الرابعة. أتوقع أنه في يوم الخميس أو على الأكثر يوم الجمعة سيكون لإيطاليا رئيس جديد للجمهورية”.