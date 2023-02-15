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ماسك تبرع بأسهم بقيمة 1.95 مليار دولار للأعمال الخيرية العام الماضي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2023 7:52 صباحًا
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أفاد إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تبرع بأسهم بقيمة 1.95 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الأكبر تقييما في العالم للأعمال الخيرية العام الماضي.

وأظهر الإفصاح أن ماسك تبع بنحو 11.6 مليون سهم بين أغسطس\آب وديسمبر\كانون الأول من العام الماضي، لكنه لم يشر الجهات التي تلقت التبرعات.

يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم الآن حوالي 13 بالمئة من تسلا.

ولم ترد تسلا حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني لطلب تفاصيل عن المؤسسات أو الجمعيات الخيرية التي حصلت على التبرعات.

وكان ماسك قد تبرع بنحو 5.74 مليار دولار في 2021.

يقول محللون إن ماسك قد يستفيد من إهداء أسهم تسلا إذا تبرع بها للجمعيات الخيرية، لأن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا يتعين دفع ضريبة أرباح رأسمال عليها كما هو الحال إذا تم بيعها.

    المصدر :
  • رويترز

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