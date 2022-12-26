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ماسك: نحو 100 "جهاز" ستارلينك نشط في إيران

منذ 8 دقائق
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس اليوم الاثنين 26\12\2022، إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة لأجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من تغريدة قال فيها ماسك إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وكتب ماسك في تغريدة الاثنين “نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران”.

وقال الملياردير في سبتمبر\أيلول إنه سيفعل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

ويمكن لخدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر\أيلول، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق لارتدائها “ملابس غير ملائمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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