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ماسك يتوجه إلى بكين.. مفاوضات حول برمجيات القيادة الذاتية في الصين

منذ 3 ساعات

ايلون ماسك

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كشف مصدران مطلعان إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك على متن رحلة متجهة إلى بكين اليوم الأحد لبدء زيارة مفاجئة لثاني أكبر سوق لشركته.

وأضاف أحد المصدرين أن ماسك سيسعى لمقابلة مسؤولين صينيين كبار في بكين لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في البلاد للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.

ووفقا لاشتراطات الجهات التنظيمية الصينية، تخزن تسلا منذ عام 2021 جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي ولم تنقل أيا منها إلى الولايات المتحدة.

وأطلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية نظام (إف.إس.دي)، وهو الإصدار الأكثر تطورا من برامج القيادة الذاتية الخاصة بها، قبل أربع سنوات، لكنها لم تطرحه بعد في الصين على الرغم من دعوات العملاء لها للقيام بذلك.

وقال ماسك هذا الشهر إن تسلا قد تتيح نظام (إف.إس.دي) للقيادة الذاتية للعملاء في الصين “قريبا جدا”، وذلك تعليقا على استطلاع على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وتسعى شركات صناعة السيارات الصينية المنافسة مثل أكس بانغ

إلى التفوق على تسلا من خلال طرح برامج مماثلة.

ولم يتم الإعلان عن زيارة ماسك للصين وتحدث المصدران بشرط عدم نشر اسميهما. ولم تستجب تسلا على الفور لطلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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