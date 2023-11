ماسك يعلن تبرعه بعائدات "إكس" لمستشفيات بإسرائيل ومنظمات بغزة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة “إكس” عزم المنصة التبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.

وجاء إعلان ماسك عبر تدوينة له عبر حسابه على منصة “إكس”، في أعقاب رده على تقارير تتهمه بمعاداة السامية، مما أثار ذلك انتقادات لدى جهات عدة ومعلنين بينهم مستثمرون في شركة “تسلا” التي يرأسها، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء الاثنين.

وقال ماسك السبت الماضي، إنه سيرفع “دعوى قضائية” ضد مجموعة “ميديا ماترز” غير الربحية وغيرها، على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة “إكس” بدعوى معاداتها للسامية.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023