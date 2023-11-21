ماسك يعلن تبرعه بعائدات "إكس" لمستشفيات بإسرائيل ومنظمات بغزة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة “إكس” عزم المنصة التبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.

وجاء إعلان ماسك عبر تدوينة له عبر حسابه على منصة “إكس”، في أعقاب رده على تقارير تتهمه بمعاداة السامية، مما أثار ذلك انتقادات لدى جهات عدة ومعلنين بينهم مستثمرون في شركة “تسلا” التي يرأسها، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء الاثنين.

وقال ماسك السبت الماضي، إنه سيرفع “دعوى قضائية” ضد مجموعة “ميديا ماترز” غير الربحية وغيرها، على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة “إكس” بدعوى معاداتها للسامية.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

وكان البيت الأبيض دان -الجمعة الماضي- ما سماه “الترويج البغيض” لمعاداة السامية من قبل ماسك، وذلك تعقيبا على رد ماسك على منشور -عبر منصة إكس- يشير إلى نظرية مؤامرة تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، بالقول “لقد قلت الحقيقة الفعلية”.

كما طلبت المفوضية الأوروبية من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على منصة “إكس”، في الوقت الذي بدأت فيه شركات كبرى مقاطعة المنصة بسبب ما اعتبرته خطابا معاديا للسامية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهرك “شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في عديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس”.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يستهدف هذه الشبكة الاجتماعية بتهمة نشرها “معلومات خاطئة” و”محتوى عنيفا وله طابع إرهابي” و”خطاب كراهية” في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال ماسك -وهو مالك شركة “ستارلينك” للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت الفضائي التابعة لمجموعة “سبيس إكس”- إن الشركة “ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة”، بعد مطالبات له عبر منصات التواصل بتوفير الخدمة للقطاع الذي شهد انقطاعا للاتصالات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.