ماسك يكشف: آلية الاحتياطي الأمريكي تشبه لعبة "مونوبولي"

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن آلية عمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشبه ما تكون بقواعد لعبة “مونوبولي” الورقية وأوراق العملات فيها، في سخرية أقرب ما تكون إلى الفضيحة.

ونشر ماسك في حسابه على منصة “إكس” صورة توضيحية للقاعدة الأولى المتبعة في لعبة “مونوبولي” الشهيرة والتي تقول:

“يعتقد بعض اللاعبين أنه إذا نفدت الأموال من البنك، فسوف يتعرض للإفلاس. البنك لا يفلس أبدا. من أجل مواصلة اللعبة، استخدموا قصاصات الورق لمواصلة المعاملات المصرفية لكل لاعب إلى أن يتوفر ما يكفي من المال في البنك مرة أخرى للاستمرار”.

How the Federal Reserve works pic.twitter.com/3rRhbBfcJe — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

وتضيف القاعدة: “كما يمكن للمصرفي إصدار أموال جديدة على قطع قصاصات عادية من الورق”.

وكتب ماسك في أعلى منشوره: “هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاحتياطي الفيدرالي”.

ويعتبر منشور من هذا النوع من ملياردير مثل ماسك “فضيحة” تكشف بصورة واضحة أن طباعة أوراق العملات “البنكنوت” لا تتوقف حتى لو كانت من دون أي رصيد حقيقي يدعم إصدارها.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذر في منتصف أبريل الماضي من أن استمرار التضخم من المرجح أن يؤخر أي خفض في نسبة الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام.