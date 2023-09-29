إيلون ماسك على حدود المكسيك منتقدا موجة المهاجرين

تجول الملياردير الأميركي إيلون ماسك على حدود بلاده مع المكسيك، حيث تتفاقم أزمة المهاجرين الساعين في العبور إلى الولايات المتحدة، ووجه من هناك سهام نقده لسياسيي واشنطن.

ونشر إيلون ماسك سلسلة منشورات وفيديوهات على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، أثناء تجوله على الحدود الأميركية المكسيكية.

وكتب: “لماذا يهتم السياسيون الأميركيون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بالحدود الأوكرانية أكثر بـ100 مرة من اهتمامهم بحدود الولايات المتحدة؟”.

Why do so many American politicians from both parties care 100 times more about the Ukraine border than the USA border? — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

وكتب في منشور آخر على المنصة التي يمتلكها، أن “أزمة الحدود تتفاقم في كل يوم، حيث تنهار مدينة نيويورك تحت هذا العبء”.

وكان ماسك في هذا المنشور يعلق على مستخدم آخر نشر مقطع فيديو، يظهر تدفق المهاجرين صوب الولايات المتحدة بعد أن قطعوا نهر ريو غراندي، الذي يشكل جزءا من الحدود بين الدولتين.

ونشر مقطع فيديو جعله كمنشور مثبت على حسابه، صوّره في مدينة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس المحاذية للمكسيك.

وقال في الفيديو إنه وصل إلى الحدود من أجل معرفة ما يجري بالفعل هناك.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

وتحدث ماسك مع مسؤولين محليين في الفيديو عبروا عن تذمرهم مما يجري، خصوصا إزاء ما قالوا إنها سياسة الحدود المفتوحة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الأيام القليلة الماضية سجلت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ولاية تكساس، غالبيتهم من فنزويلا.

وقالت إنهم عبروا نهر ريو غراندي ولم تردعهم الأسلاك الشائكة على ضفتي النهر، وبعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية يسلمون أنفسهم إلى السلطات، في خطوة يسعون فيها لضمان الهجرة في النهائية إلى الولايات المتحدة.