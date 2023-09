إيلون ماسك على حدود المكسيك منتقدا موجة المهاجرين

تجول الملياردير الأميركي إيلون ماسك على حدود بلاده مع المكسيك، حيث تتفاقم أزمة المهاجرين الساعين في العبور إلى الولايات المتحدة، ووجه من هناك سهام نقده لسياسيي واشنطن.

ونشر إيلون ماسك سلسلة منشورات وفيديوهات على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، أثناء تجوله على الحدود الأميركية المكسيكية.

وكتب: “لماذا يهتم السياسيون الأميركيون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بالحدود الأوكرانية أكثر بـ100 مرة من اهتمامهم بحدود الولايات المتحدة؟”.

Why do so many American politicians from both parties care 100 times more about the Ukraine border than the USA border?

