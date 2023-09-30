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ماسك: وسائل الإعلام التقليدية "مضيعة للوقت ومصدر للحزن"

منذ 7 دقائق
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أشار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لا يقرأ وسائل الإعلام التقليدية، ووصفها بأنها “مضيعة للوقت ومصدر للحزن”.

وكتب ماسك على صفحته في منصة “إكس”: “لم أعد أقرأ الدعاية الإعلامية التقليدية. إنها مضيعة للوقت ومولد للحزن”.

وأضاف أنه يطلع على الأخبار من خلال منصة “إكس” (تويتر سابقا)، التي اشتراها في عام 2022.

وأوضح أن الاطلاع على المستجدات عبر هذه المنصة “مريح أكثر” بالإضافة إلى وجود خبراء عالميين والكثير من الفكاهة.

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