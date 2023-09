ماسك: وسائل الإعلام التقليدية "مضيعة للوقت ومصدر للحزن"

أشار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لا يقرأ وسائل الإعلام التقليدية، ووصفها بأنها “مضيعة للوقت ومصدر للحزن”.

وكتب ماسك على صفحته في منصة “إكس”: “لم أعد أقرأ الدعاية الإعلامية التقليدية. إنها مضيعة للوقت ومولد للحزن”.

وأضاف أنه يطلع على الأخبار من خلال منصة “إكس” (تويتر سابقا)، التي اشتراها في عام 2022.

وأوضح أن الاطلاع على المستجدات عبر هذه المنصة “مريح أكثر” بالإضافة إلى وجود خبراء عالميين والكثير من الفكاهة.

I don’t read the legacy media propaganda much anymore. It’s a waste of time and a sadness generator.

Just get my news from X – much more immediate, has actual world-class subject matter experts and tons of humor.

Sooo much better!

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023