ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في الشرق الأوسط بسبب حرب غزة

أقر الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، بأن عددا من أسواق الشركة في الشرق الأوسط وبعض المناطق خارجه تشهد تأثيرا كبيرا على الأعمال بسبب الحرب في غزة.

وذكر كيمبكزينسكي في رسالة نشرها الخميس على موقع “لينكد إن”، أن شركته تعاني من “تأثير تجاري ملموس” في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

الشركة الأميركية صاحبة سلسلة مطاعم البرغر أصبحت هدافا لدعوات المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر حاصلة على امتياز في إسرائيل تقدم وجبات الطعام للجنود بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

لكن الشركة نفسها أكدت في بيان أنها بشكل قاطع لا تمول أو تدعم أي طرف من أطراف الصراع، كما أن مشغلو “ماكدونالدز” في دول من بينها مصر والسعودية وماليزيا وباكستان أكدوا إن هذه التصرفات لا تعكس وجهات نظرهم الخاصة.

يذكر أن أغلبية مطاعم “ماكدونالدز” حول العالم تدار من قبل أصحاب الامتياز. وتعد مواقع الشرق الأوسط مصدرا مهما لإيراداتها، حيث تولد حوالي 10 بالمئة من إيرادات الشركة، بحسب بلومبرغ.