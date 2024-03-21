ماكدونالدز توقع عقداً لرعاية الدوري الفرنسي لثلاث سنوات

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إن اسم المسابقة سيتحول إلى دوري ماكدونالدز الفرنسي اعتبارا من الأول من يوليو تموز بعد توقيع عقد رعاية مع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها على الإنترنت “ماكدونالدز سلسلة المطاعم الأولى في فرنسا، والموجودة في أكثر من 1150 بلدة وتقدم مليوني وجبة يوميا ستنضم إلى العرض رقم واحد في فرنسا”.

ولم تكشف الرابطة عن التفاصيل المالية للصفقة.

وستحل ماكدونالدز محل شركة أوبر التي كانت خدمتها أوبر ايتس لتوصيل الطعام هي راعي لقب الدوري الفرنسي.